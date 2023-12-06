فعاليات «المنطقة الخضراء».. تحتوي الجميع

في أجواء ملهمة تدعو إلى احتواء الجميع وتمنح الأمل وتحفز على العمل، تواصل «المنطقة الخضراء» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات، احتضان فعاليات متنوّعة تستقطب زوّار الحدث العالمي في مدينة إكسبو دبي.

وخُصصت في «المنطقة الخضراء» مساحات لتمثيل النساء والشعوب الأصلية وأصحاب الهمم واستعراض آرائهم وأفكارهم، والتأكيد على أهميتها وتأثيرها ضمن منظومة العمل المناخي طوال فترة المؤتمر.

وتتضمن الأماكن والأجنحة الرئيسة في «كوب 28»، التي تركز برامجها على مبدأ احتواء الجميع: (جناح المرأة، ودائرة الاحتفالات بالشعوب الأصلية، ومركز الشباب، وجناح القصص الوطنية).

ويُعدّ جناح المرأة من الأجنحة الرئيسة في «كوب 28»، التي تركز برامجها على احتواء الجميع، وهو مصمم على هيئة معرض يأخذ ضيوفه في رحلة شعارها «ازدهار المرأة يساوي ازدهار الإنسانية»، ويؤكد الالتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما يحتفي بإنجازات المرأة ويسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، ويستكشف آفاق التعاون من أجل بناء عالم أكثر مساواة.

أما دائرة الاحتفالات بالشعوب الأصلية، فهي مساحة مخصصة للاعتراف بدور الشعوب الأصلية في الإسهام في الحوارات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والتنوّع البيولوجي، ومواجهة تداعيات تغيّر المناخ.

وتستضيف هذه المساحة مجموعة من الاحتفالات التقليدية، وتُرحب بجميع زوّار «المنطقة الخضراء» للمشاركة في فعاليتها، وزيادة وعيهم ومعرفتهم بشأن الارتباط التاريخي للشعوب الأصلية مع الأراضي والمياه والمجتمعات التقليدية، والتعرف إلى العادات الثقافية لمجتمعات الشعوب الأصلية.

بينما يُعدّ مركز الشباب في المنطقة الخضراء بيت الشباب الثاني، إذ يوفر منصّة لتبادل الأفكار والنقاش حول تغيّر المناخ، ويعمل المركز تحت رعاية المؤسسة الاتحادية للشباب التابعة لوزارة الثقافة والشباب، وبدعم من وزير تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في «كوب 28»،

شما بنت سهيل المزروعي، وهو مساحة تساعد الشباب والزوّار على التعرف إلى فرص التمكين، وبناء تصور مشترك لمستقبل أكثر استدامة.

ويضم جناح القصص الوطنية بالمنطقة الخضراء إرثاً لأكثر من 200 دولة ومنظمة دولية شاركت في «إكسبو 2020 دبي»، إذ يتيح لزوّار المنطقة استكشاف العالم كله في مكان واحد، ومشاهدة أعمال فنية ومشغولات تقليدية من كل قارة، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة الفيديو التفاعلي والمحتوى الرقمي والآلات الموسيقية، وغير ذلك من أنحاء العالم.