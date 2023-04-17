87 جهة عمل تشارك في الأيام المفتوحة لتوظيف المواطنين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشاركة 87 شركة وجهة عمل في الأيام المفتوحة التي نظمتها الوزارة على مستوى الدولة، بالتنسيق والشراكة مع دوائر الموارد البشرية المحلية، وبالتعاون مع مؤسسات تعليمية، لتوظيف الكوادر المواطنة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 81 شركة تتبع القطاع الخاص، وسبع شركات تتبع المناطق الحرة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل التنافسية المتاحة في القطاع الخاص، وتسريع برامج التوطين، واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات المهارات العالية للشركات الخاصة.

وذكرت الوزارة، على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أن التعاون مع دوائر الموارد البشرية المحلية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص والمناطق الحرة يأتي لتوفير قنوات مباشرة للتواصل مع الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الالتحاق بوظائف سوق العمل التي تتمتع بالتنافسية والجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمامها للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية.