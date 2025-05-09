1000 محطة شحن للمركبات الكهربائية في 400 موقع بأبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن استثمار استراتيجي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، من خلال تعيين عدد من شركات التشغيل لمحطات الشحن، ضمن عقود شراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تشمل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الشحن في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 1000 محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي.

وتشهد إمارة أبوظبي نمواً سريعاً في تسجيل المركبات الكهربائية، حيث تجاوز عدد المركبات المسجلة 15 ألف مركبة كهربائية خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 60%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويسعى أبوظبي للتنقل لأن تكون 50% من السيارات على طرق أبوظبي كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لرؤية الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.

وذكر بيان للمركز أن هذا المشروع الطموح يأتي ضمن جهود أبوظبي للتنقل المتواصلة لدعم التحول إلى التنقل النظيف، وتعزيز التزام الإمارة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تركيب 1000 محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي، تشمل جزيرة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، مع خطة تصاعدية لزيادة عدد المحطات سنوياً وفقاً لمعدلات الطلب. وسيتم تشغيل المحطات الجديدة تحت الهوية الموحدة «Charge AD»، مع توحيد تعرفة الشحن لتبلغ 0.7 درهم لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن البطيء، و1.2 درهم لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن السريع.