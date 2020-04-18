أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد، بحق موظف أوروبي تحرش بامرأة أوروبية، بأن لمس منطقة حساسة في جسدها أثناء قيامها بارتداء حذاء مخصص للعب البولينغ، ومن جهته استأنف المتهم ضد الحكم، بعد أن أنكر تعمده لمسها. وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها كانت موجودة بأحد الفنادق، وتوجهت مع أصدقائها لممارسة لعبة البولينغ، وأثناء قيامها بارتداء الحذاء المخصص لذلك، حضر المتهم وتعمد لمسها في منطقة حساسة من جسدها. وأرفقت النيابة العامة، في ملف الإحالة، صورة تبين المتهم أثناء لمسه المجني عليها، لكنه نفى من جانبه تعمد فعل ذلك، مشيراً إلى أنه لمسها دون قصد.

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إعداد: محمد فودة

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