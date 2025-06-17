سائقون يطالبون بتوحيد الإشارات الضوئية على التقاطعات

طالب سائقون الجهات المعنية بتوحيد فتح وإغلاق جميع الإشارات على التقاطعات الضوئية، لافتين إلى أن إشارة السهم المُخصصة للمتجهين إلى اليسار فقط، تُحدِث إرباكاً لبعض قائدي المركبات، ما يتسبب في تجاوزها ووقوع حوادث جسيمة، موضحين أنها لا تفتح وتغلق بشكل متزامن مع الإشارات الضوئية للمتجهين إلى الأمام.

وتنتشر إشارات السهم على تقاطعات ضوئية في طرق الدولة، خصوصاً التقاطعات الكبرى، بهدف تنظيم حركة السير والمرور، وضمان انسيابية الحركة أمام المركبات.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن إجمالي الحوادث التي وقعت على مستوى الدولة، العام الماضي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (إشارة السهم)، بلغ 80 حادثاً.

واقترح سائقون وقرّاء لـ«الإمارات اليوم» توحيد فتح وإغلاق الإشارات الضوئية على التقاطعات، للحد من الحوادث التي تقع عند إشارة السهم، لافتين إلى أن بعض السائقين يفقدون تركيزهم وانتباههم عند فتح الإشارة الخضراء، ويتحركون تلقائياً في الاتجاه إلى اليسار ذي الإشارة الضوئية الحمراء، ما يتسبب في وقوع حوادث.

كما اقترحوا تمييز المسار المؤدي إلى إشارة السهم بلون أرضي مختلف، أو علامات تحذيرية مضيئة، أو وضع رصيف فاصل بين حركة المركبات الأمامية والمتجهين يساراً، الأمر الذي من شأنه أن يحد من فرص وقوع الحوادث.

وذكروا أن هناك سائقي مركبات قادمين من مناطق لا توجد في طرقها إشارة السهم، يقعون في حالة إرباك عندما ينتقلون إلى طرق ينتشر على تقاطعاتها هذا النوع من الإشارات.

وبثت شرطة أبوظبي عبر حسابها على منصة «إكس»، أخيراً، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن مبادرة «لكم التعليق»، مقطع فيديو لحادث حقيقي وقع بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء باتجاه اليسار لعدم الانتباه.

ودعت السائقين إلى التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى تجاوز الإشارة الحمراء، بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية جسيمة.

وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في أبوظبي بيّن أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، فيما تبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن تحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وتفاعل قرّاء مع مقطع الفيديو الذي بثته شرطة أبوظبي، واختلفت الآراء حول السبب الرئيس وراء تجاوز إشارة السهم، وما يترتب عليها من حوادث تصادم جسيمة بين المركبات.

وأكد القارئ عمر سعد أن تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة خطرة جداً، مشيراً إلى أنها تحدث أحياناً بسبب انشغال السائق بأمور أخرى أثناء القيادة، مقترحاً وضع فاصل للحارة اليسرى عن باقي الحارات، لتفادي الحوادث مستقبلاً.

واقترح القرّاء: رشيد التماوي ورامي أبوفخر وأحمد الشامي توحيد إشارات التقاطع عند الفتح والإغلاق، للحد من أي إرباك قد تسببه إشارة السهم أو فصل إشارة اليسار عن إشارة الأمام برصيف أو وضع أقماع للمسار المؤدي إلى اليسار، وتوعية السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق والانتباه للإشارة الخاصة بهم.

ورأى محمد مالك وجول زمان أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى تجاوز إشارة اليسار، هي عدم انتباه السائق، والانشغال بالهواتف، وعدم مراقبة وضع إشارة السهم.

• 80 حادثاً على مستوى الدولة، العام الماضي، بسبب تجاوز إشارة «السهم» الحمراء.