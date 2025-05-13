شرطة أبوظبي تدعو السائقين والمشاة للالتزام بالعبور الآمن

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في أسبوع الأمم المتحدة العالمي الـ 8 للسلامة المرورية تحت شعار "سلامة المشاة وسلامة الدراجين" مؤكدة حرصها على تعزيز ثقافة العبور الآمن لدى السائقين والمشاة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية بسلامة المشاة والدراجين ضمن أولويتها الاستراتيجية وهي أمن الطرق.

ودعا إلى ضرورة التزام المشاة باستخدام المعابر المخصصة، للمشاة وهي الجسور والأنفاق وخطوط المشاة المحكمة بإشارات ضوئية وتجنّب العبور العشوائي وعدم الانشغال بالهاتف أثناء السير، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مشتركة تحفظ الأرواح وتُعزز الأمن المجتمعي، كما حث السائقين على إعطاء الأولوية لعبور المشاة، والانتباه في المناطق القريبة من المدارس والمجمعات السكنية، مؤكدًا أن احترام حقوق المشاة يعكس وعي السائق والتزامه الحضاري.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بنشر التوعية عبر الحملات الميدانية والمنصات الرقمية، باستخدام التقنيات الحديثة، لتعزيز الوعي المروري لدى جميع أفراد المجتمع مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجميع في تبني السلوكيات المرورية الصحيحة لتحقيق المزيد من النتائج والتي تنعكس إيجابيًا في تعزيز السلامة المرورية بالمجتمع.