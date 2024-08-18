إسعاف جوي لمواطنة تعرضت لحادث بليغ في سلطنة عمان

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهمة إسعاف جوي لمصابة إماراتية تعرضت لحادث مروري بليغ برفقة عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه إصابتها بإصابات بليغة.

وذكر أنه بتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصابة برفقة أفراد أسرتها من صلالة بسلطنة عمان إلى دولة الإمارات، لضمان استكمال علاجها.

واكد الحرس الوطني أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضع سلامة مواطني الدولة في مقدمة أولوياتها. ويعكس حرصها على توفير كافة وسائل الدعم والرعاية اللازمة للمواطنين في الخارج، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات الطبية والدعم والاستجابة السريعة اللازمة في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ نفذ الأربعاء الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث مروري بليغ مع عائلته في سلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه حالة وفاة مواطنة ووقوع إصابات بليغة وتم نقلهم من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.

وذكر أنه بتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمصاب من سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الامارات عبر طائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني لاستكمال علاجه برفقة عائلته.