ضبط 4 متهمين بسرقة أجهزة حاسوب بـ1.7 مليون درهم       

ألقت عناصر التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص من جنسية دول عربية، انتحلوا صفات رجال الشرطة في عملية سرقة أجهزة حاسوب محمول تقدر قيمتها بنحو مليون و700 درهم، وقد أحيلوا إلى القضاء.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية من أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، يعمل في شركة متخصصة في نقل البضائع وتسليمها، يفيد بتعرضه للسرقة والاحتيال من قبل مجهولين قاموا باستيقافه في إحدى المناطق الصناعية بغية التفتيش الأمني للمركبة، مدعين أنهم من رجال الشرطة، ليكتشف بعدها أنه تعرض للاحتيال وسرقة ما تحتويه المركبة من بضاعة للتوصيل، وهي: (1840) جهاز حاسوب محمول.

وأضاف نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عبدالرحمن ناصر الشامسي، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، باشرت عناصر التحريات عملياتها في الرصد وجمع الاستدلالات، وبناءً على المعطيات الواردة والبحث والتحري، حددت هوية الجُناة ومكان إخفاء البضاعة المسروقة، وقبض عليهم في أقل من 48 ساعة، وأحيلوا إلى القضاء.

وتدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ عند رصد أي تجاوزات والاتصال عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، و(901) للحالات غير الطارئة.