"شرطة عجمان" تضبط متهماً بتجارة زيوت سيارات مقلدة

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة بيع وتخزين زيوت تشحيم مقلدة لماركات عالمية مسجلة في عجمان.

وصرح العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان حول ملابسات هذه الواقعة عن ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل بوجود إحدى المستودعات تقوم بإنتاج وتعبئة وتخزين وبيع منتجات زيوت السيارات المقلدة وزيوت التشحيم وذلك بمنطقة الصناعية الجديدة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة الموقع حيث تم ضبط كميات كبيرة من الزيوت أسماء لعدة شركات، وبالبحث والتحري عن الأشخاص المتورطين في البلاغ تبين أن المتورط في البلاغ هو نفس الشخص المتهم في بلاغ اخر بمركز شرطة المدينة الشامل هو يقيم بإمارة عجمان.

وباتخاذ الإجراءات الرسمية تمت مداهمة المنزل حيث تم ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من زيوت السيارات المقلدة، وبسؤاله عن الواقعة اقر بانه يقوم بتعبئة علب زيوت السيارات والتشحيم لشركات معروفة عالمية بالزيت الخاص بشركته بقصد بيعها تحت اسم الشركات المعروفة، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على أفراد العصابة، داعيا الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع المقلدة وعدم التردد في التبليغ عنها، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يحتال أو يرتكب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.