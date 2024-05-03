وفاة شخص وإصابة 34 بحوادث مرورية في الفجيرة خلال 4 أشهر

كشفت إحصائية مرورية حديثة لشرطة الفجيرة، عن وفاة شخص وإصابة 34 آخرين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، جراء 1914 حادثاً مرورياً منذ بداية العام الجاري.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، إن الانحراف المفاجئ بالمركبة من المسببات الرئيسة لأخطر الحوادث المرورية التي تكون نتيجتها إما وفاة أو إصابة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الحوادث يقع نتيجة عدم الانتباه، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وأكد الظنحاني ضرورة الالتزام بخط السير واستخدام الإشارات الضوئية عند تغير المسار لتجنب المخالفات والحوادث، لافتاً إلى أن الانحراف المفاجئ بالمركبة، مخالفة مرورية ملزمة للسائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم مع أربع نقاط سوداء، يتم تسجيلها في رخصة قيادة المخالف.

من جانبها، شددت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، النقيب موزة الدرمكي، على تكثيف المبادرات التي من شأنها توجيه الوعي المروري لدى السائقين، وذلك من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والحملات التوعوية، بهدف تقديم توجيهات وتحذيرات حول السلوك الخطر التي قد تؤدي إلى حوادث الطرق وأهمية تجنبها، مشيرة إلى أن حملات التوعية المرورية لها أهمية في تعزيز مفاهيم القيادة الآمنة على الطرق.