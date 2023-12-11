عربية حاولت منع زوجها من الخروج .. فعاقبها بالضرب

حاولت امرأة من جنسية عربية منع زوجها من الخروج للسهر، ما أثار غضبه واعتدى عليها بالضرب، فأبلغت عنه الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الاعتداء بالضرب على زوجته وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت في أول درجة بإدانته وتغريمه 5000 درهم.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت متواجدة في منزلها برفقة زوجها حين وقعت المشكلة، مشيرة إلى أنها تزوجته منذ أكثر من عشر سنوات، ورزقت منه بأطفال لكن تكررت خلافاتهما سوياً وأنه اعتدى عليها مرات عدة.

وأضافت أن كان في طريقه للخروج للسهر يوم الواقعة، لكنها منعته فأمسك بها بقوة، ودفعها واعتدى عليها بالضرب، ما دفعها لتحرير بلاغ ضده في مركز الشرطة.

من جهته قال الزوج في تحقيقات النيابة العامة إن زوجته ترغب في الطلاق وتفتعل المشاكل معه، وأثناء تواجدهما في المنزل سوياً، رغب في الخروج، لكنها حاولت منعه، فحدثت مشادة كلامية بينهما، وضربته وسبته، وأصرت على عدم خروجه، فأخذ مفتاح المنزل من يدها، واضطر إلى إبعادها من أمام الباب بقوة حتى يتمكن من المغادرة، ثم اضطر إلى إعادتها داخل البيت مجدداً بعد خروجها خلفه، وفوجئ لاحقاً بأنها حررت بلاغاً ضده.

ودفع الزوج بكيدية الاتهام الذي وجهته إليه زوجته، لكنها لم ترد عليه المحكمة لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت، واستعملت الرأفة معه، وقضت بتغريمه غيابياً بمبلغ 10 آلاف درهم، فعارض الحكم الغيابي، وعدلت المحكمة الغرامة حضورياً إلى 5000 درهم.