"انشغال السائقين" يتسبب في 3 حوادث مرورية في أبوظبي

رصدت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" ثلاث حوادث مرورية وقعت في نفس التوقيت بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق .

وأهابت مديرية المرور والدوريات السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق .

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية .

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتعزيز الثقافة المرورية ونشرها بين أفراد المجتمع بعدة لغات، وتعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور للحد من السلوكيات الخاطئة وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وتسجل مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي سنويا آلاف المخالفات لسائقين بسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، حيث تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية.

وأكدت أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة موضحة أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.