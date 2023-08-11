الانحراف المفاجئ يتسبب في 607 حوادث مرورية على طرق الدولة

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن طرق الدولة شهدت العام الماضي، وقوع 607 حوادث بسبب الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء القيادة، إذ يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة.

وحذّرت الوزارة من خطورة الانحراف المفاجئ، مشددة عقوبة هذه المخالفة في قانون السير والمرور، إذ تلزم السائق بدفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تُضاف إلى سجله.

وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث جسيمة بسبب الانحراف المفاجئ للمركبة، وأدت إلى إصابات ووفيات، بين قائدي المركبات.

ويمنع القانون التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الداخلية والخارجية من خلال تطبيق المادة رقم 86 التي نصّت على «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها غرامة مالية 400 درهم». وأطلقت الوزارة ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملات توعية مرورية عدة حول مخاطر الانحراف المفاجئ على حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية.

وبثت شرطة أبوظبي أخيراً، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة «لكم التعليق» عدداً من مقاطع الفيديو لحوادث حقيقية وقعت بسبب الانحراف المفاجئ.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

وأثبتت دراسات مرورية متخصصة أن العنصر البشري سبب في 90% من الحوادث المرورية على الطرق، ونجحت إمارة أبوظبي في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر حوادث الوفيات على الطرق خلال السنوات الـ10 الماضية.

وذكرت شرطة أبوظبي أن أهم خمسة أسباب خطرة للحوادث المرورية التي ينتج عنها وفيات على الطريق، هي الانشغال عن الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى.

وحثت السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور والسلامة والقيادة الآمنة على الطرق، بما يسهم في معدلات الوفيات والإصابات البليغة في أبوظبي، مؤكدة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على قائد المركبة لتجنب الحوادث وما ينتج عنها من خسائر بشرية.

الانشغال بغير الطريق

أكدت شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.