شرطة الشارقة تحذر من مخاطر الألعاب النارية وإهمال الأطفال خلال العيد

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، حملة إعلامية توعوية بشعار "عيد سعيد وآمن" تزامناً مع عطلة عيد الأضحـــى المبارك، بهدف تعزيز التواصل والوعي المجتمعي مع أفراد الجمهور من مواطني ومقيمي وزوار، بحزمة من الرسائل الإعلامية الإيجابية أثناء قضاء عطلة العيد المبارك.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، العميد عارف حسن بن هديب: "نحرص في شرطة الشارقة على تنظيم حملات توعية مستدامة عبر مختلف المنصات الإلكترونية، وخاصةً خلال العطل الرسمية للدولة تعزيزاً لجودة الحياة، مؤكدًا أن الإعلام الأمني يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الوعي المجتمعي ورفع الحس الأمني لدى الجمهور وخلق بيئة آمنة تتفق ومعايير جودة الحياة الأمنية لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بن هديب : "إن العيد فرحة.. ولكن هناك ممارسات يقوم بها البعض قد تحول لحظات الفرح إلى حزن، ومن منطلق هذه الممارسات الخاطئة ركزت الحملة التوعوية على ضرورة يقظة أولياء الأمور في مراقبة الأبناء، أثناء الزيارات العائلية خلال عطلة العيد، محذرة إياهم من مخاطر الإهمال وترك الأطفال داخل المركبات ومغادرتها، أو ترك المركبات دون التأكد من إتمام إغلاقها، الأمر الذي قد يتسبب في تعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونقص الأوكسجين، إلى جانب التوعوية بضرورة التزام قائدي المركبات بضوابط السلامة المرورية، للحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق.

ومن الرسائل التوعوية، تحذير أفراد المجتمع من خطورة استخدام الألعاب النارية بين الأطفال، خلال الاحتفال بعطلة العيد، وما ينتج عنها من حوادث وإصابات قد تحول مشاعر البهجة إلى حزن، بالإضافة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد الشواطئ، نظراً للإقبال الكبير والمعتاد عليها في العطل التي توافق فصل الصيف، وذلك بإلتزام أولياء الأمور بتعليمات ‏اللوحات الإرشادية الموجودة على الشواطئ وعدم سماحهم لأبنائهم بارتياد الشواطئ دون مراقبة.

ودعا مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة أفراد المجتمع، إلى ضرورة التكاتف والعمل بالنصائح والإرشادات والتعاون مع الأجهزة الشرطية لتحقيق أهداف الحملة والاحتفال بعيد أضحـــى آمن وسعيد، وذلك بالإبلاغ عن أي حادث طارئ أو عبر الرقم "999" للبلاغات الطارئة، أو و الرقم "901" للحالات غير الطارئة، والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية عبر خدمة "حارس" المتاحة في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة الشارقة http://www.shjpolice.gov.ae.