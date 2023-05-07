وفاة شاب وامرأة بحادث تصادم بين مركبتين في الفجيرة

توفي شاب (19 عاماً) وامرأة (28 عاماً) مواطنان بحادث تصادم مركبتين وجهاً لوجه على طريق غير مزدوج في الشارع المؤدي من منطقة مسافي بإمارة الفجيرة إلى شارع دبا - مسافي، وفق مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني.

وذكر الظنحاني أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في القيادة العامة بالفجيرة، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق غير مزدوج في إمارة الفجيرة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث لحظة تلقي البلاغ في الساعة السابعة صباحاً من يوم الخميس الماضي، والذي تبين وقوعه نتيجة التجاوز الخاطئ في طريق غير مزدوج.

وأشار إلى أنه تم نقل جثماني المتوفيين إلى المستشفى، فيما تسلمت إدارة المرور والدوريات ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا السائقين إلى التقيد بالتعليمات المرورية، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، إضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرّض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة في تغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

«الحادث وقع نتيجة التجاوز الخاطئ في طريق غير مزدوج أدى إلى اصطدام المركبتين».