شرطة أبوظبي تضبط سائقاً عرّض سلامة الآخرين للخطر

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم سائقاً متهوراً ارتكب مخالفتين مروريتين، عدم ترك مسافة أمان كافية والتجاوز من كتف الطريق بصورة خطرة ما أدي إلى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.

وناشدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين بعدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

ودعت السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية واحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة 400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

وتطبق شرطة أبوظبي في حال وقع حادث جسيم، بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية، وفق التحقيقات، القانون رقم 5 لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات، تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

وبالنسبة إلى مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق فتبلغ قيمتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، وفقا لنص المادة رقم «42» من قانون السير والمرور الاتحادي.

وتستعين شرطة أبوظبي بأنظمة ذكية لرصد مخالفة عدم ترك مسافة الأمان بين المركبات على الطرق، إذ بينت أن الهدف منها ضبط السائقين العدوانيين الذين يلصقون مركباتهم في المركبات الأمامية، خصوصاً على الطرق السريعة.

وحذرت من أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، إذ تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.

ورصدت أجهزة المرور، خلال السنوات الماضية، تجاوزات من سائقين متهورين، إذ يقومون بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارها على إخلاء الطريق لهم، من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

شرطة أبوظبي دعت السائقين إلى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار.