سيجارة عامل تؤدي إلى حريق في مركز تجاري

تسبب عامل بأحد المطاعم في حريق بمركز تجاري، نتيجة تدخين سيجارة خلال فترة راحته في المنطقة الخلفية للمركز، ثم قام بإلقاء عقب السيجارة في صندوق القمامة، قبل أن يتأكد من إطفائها، فشبت النيران في المخلفات، وانتشرت في المنطقة المحيطة، مسببة تلفيات تقدر قيمتها بنحو 25 ألف درهم.

وبالتدقيق في أسباب الحادث، تأكدت مسؤولية الموظف عن الحريق، فتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده من قبل الجهات المختصة، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانته، وقضت بتغريمه 3000 درهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهم كان في فترة الراحة، وتوجه إلى خلف مركز التسوق ليدخن، وبعد الانتهاء من السيجارة رماها في صندوق القمامة، دون أن يتأكد من إطفائها، فتسبب في اشتعال النيران بالمخلفات، ثم انتشر الحريق في المنطقة المجاورة للجزء الخلفي من المركز.

وذكر المبلّغ عن الواقعة أن حريقاً شب في المنطقة الخلفية من المركز التجاري، وبمراجعة تسجيلات الكاميرات، شوهد شخص يعمل في أحد المطاعم أثناء قيامه بالتدخين، يرمي عقب السيجار دون التأكد من إطفائها.

وأفاد تقرير خبراء الهندسة الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بأن الحريق شب نتيجة اتصال مخلفات تدخين متوهجة بعبوات كرتونية سهلة الاشتعال، وسرعان ما توسعت ألسنة النيران متأثرة بالتيارات الهوائية، وطالت حجرة عدادات المياه، وجدار مركز التسوق. وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة أقر بالتهمة المنسوبة إليه، لكنه تراجع عن اعترافه أمام المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن أركان الجريمة توافرت في حق المتهم، وفق المعاينة وتقرير الجهات المختصة، وما ثبت من واقعة الضبط، فضلاً عن اعترافه بإحدى مراحل الدعوى، ومن ثم قضت بإدانته وتغريمه 3000 درهم.

• تسجيلات كاميرات المركز التجاري رصدت العامل أثناء تدخين السيجارة ثم رميها دون التأكد من إطفائها.