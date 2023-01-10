إجلاء 350 شخصاً علقوا في طريق بخورفكان إثر انهيار صخري

أخلت شرطة الشارقة، أمس، 95 مركبة محتجزة، تقل ما يقارب 350 شخصاً، على طريق استراحة السحب، نتيجة انهيار صخري تسبب في انغلاق الطريق.

وأكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، إخلاء المركبات المحتجزة في وقت قياسي، بعد تجهيز طريق مؤقت على وجه السرعة، بالتعاون مع الجهات المختصة، دون حدوث إصابات أو خسائر مادية. وذكر أن الانهيارات الصخرية حدثت نتيجة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الفائتة، لافتاً إلى ورود بلاغ يفيد باحتجاز المركبات على الطريق، والتعامل معه عبر حلول مؤقتة.

وأعلنت شرطة الشارقة إغلاق الطريق مؤقتاً نتيجة تساقط الصخور وانغلاق مسار الشارع، وفتح جانب منه، لتسهيل نزول زوار الاستراحة.