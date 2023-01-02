صفر وفيات و7 حوادث مرورية بسيطة في الشارقة خلال احتفالات رأس السنة

تعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة مع 11557 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال مدير إدارة العمليات بالقيادة العقيد د. جاسم محمد بن هده، إنه تم التعامل مع كافة البلاغات حسب أهميتها وتحويلها الفوري إلى جهات الاختصاص، مؤكداً الحرص المستمر لشرطة الشارقة على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وفي الجانب المروري، كثفت شرطة الشارقة من تواجدها الأمني في الدوريات المرورية على مختلف المناطق، والميادين، والطرقات الداخلية والخارجية للإمارة، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ "صفر" وفيات، لافتة إلى أنه تم التعامل مع 7 حوادث بإصابات بسيطة خلال فترة إجازة رأس السنة.

جاء ذلك ضمن الخطة الأمنية الشاملة التي وضعتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة 2023 والفعاليات المصاحبة لها في كافة مدن الإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.