امرأتان تستوليان على حقيبة سقطت من سيارة

أدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، امرأتين عثرتا على حقيبة تحوي 12 ألف درهم وقعت من مركبة أحد الأشخاص بالخطأ داخل مواقف بناية سكنية واستولتا عليها، وقضت بتغريم كل منهما 3000 درهم بتهمة الاستيلاء على مال ضائع بنية التملك.

وتفصيلاً، قال وكيل نيابة أول في نيابة ديرة، عيسى جمعة المهيري، إن المجني عليه أفاد في التحقيقات بأنه أوقف مركبته داخل مواقف بناية سكنية منتظراً صديقه، وكان بحوزته حقيبة سوداء متوسطة الحجم بداخلها وثائق رسمية ومبلغ 12 ألف درهم، لافتاً إلى أنه وضعها في المقعد المجاور للسائق، ثم تحرك بعد وصول صديقه، وابتعدا عن المكان بمسافة زمنية تقدر بنحو 20 دقيقة، ثم تذكر الحقيبة، وبحث عنها حيث يجلس صديقه، لكنه لم يجدها.

وأضاف المجني عليه أنه عاد إلى المواقع ذاتها مجدداً للبحث عن الحقيبة على أمل أن تكون سقطت في مكان وقوف السيارة أثناء دخول صديقه، لكنه لم يجدها ولجأ إلى حارس الأمن كي يراجع سجل الكاميرات في البناية، وشاهد امرأتين تحملان الحقيبة.

وأوضح المهيري أنه بالتعاون مع شرطة دبي تم تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، وبسؤالهما في التحقيقات أنكرتا نية الاستيلاء على الحقيبة، وأفادتا بأنهما لا تعلمان محتوياتها، وحملاها لوضعها إلى جوار حاوية القمامة حتى يعود إليها صاحبها خوفاً من المساءلة القانونية، أو يلحقهما ضرر بسبب أخذها.

وأشار المهيري إلى أن النيابة وجهت إليهما تهمة الاستيلاء على مال ضائع بنية التملك، عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل لمعاقبتهما بالمادة (454) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بشأن الجرائم والعقوبات. وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانتهما بعد اطمئنانها إلى أدلة الإثبات في الدعوى، التي شملت تسجيلاً مصوراً لهما أثناء حمل الحقيبة.