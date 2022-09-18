إنقاذ آسيوي تدهورت مركبته على شارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين.. فيديو

تمكنت فرق الدفاع المدني بأم القيوين وطاقم الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الادارة العامة للإسناد الأمني والإسعاف الوطني وشرطة أم القيوين من إنقاذ آسيوي تعرض لإصابات بليغة نتيجة حادث تدهور مركبته واصطدامها بحاجز على شارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين بالقرب من مخرج 93.

وتفصيلاً تلقت غرفة عمليات شرطة أم القيوين بلاغاً صباح أمس يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مركز الأبرق لموقع الحادث وتبين وجود شخص محصور بالمركبة وعلى الفور قامت الفرقة بعملية الإنقاذ وإخراجه من المركبة وقامت فرقة الاسعاف الوطني بعملية إسعافه وبالتنسيق مع الاسعاف الوطني الجوي تم نقله الى مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين نظرا لأصابته البليغة التي تعرض لها.

وأشاد مدير ادارة الدفاع المدني بأم القيوين، العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة بجميع الفرق المشاركة بالحادث على سرعة استجابتهم للحادث وجهودهم التي بذلوها لإنقاذ السائق والتي تحقق اهداف وزارة الداخلية بضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الاحداث.