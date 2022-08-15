أمطار غزيرة على الفجيرة والمناطق الشرقية

شهدت بعض مناطق الساحل الشرقي سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى جريان الأودية في منطقة وادي الحلو ومربض ومسافي بإمارة رأس الخيمة ومدينة العين.

وكثفت الجهات الحكومية والمحلية في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي استعدادها لمواجهة الأمطار، من خلال وضع الآليات للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار للمساهمة في تخفيف آثار الأمطار على المناطق المتضررة من المنخفض الجوي الذي مرت به المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الجهات الأمنية ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية، خصوصاً مع توقع أن تشهد بعض المناطق حالة من عدم الاستقرار الجوي، إضافة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرق أحياناً، خصوصاً في المناطق الشرقية والغربية بالدولة.

وخصصت بلدية كلباء التابعة للشارقة فرق طوارئ لمواجهة آثار الأمطار، مشيرة إلى أنها على أتم الاستعداد للتحرك الفوري للتعامل مع تجمعات المياه، عبر الاتصال على الخط الساخن 80052522.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول إيقافها استلام طلبات المتضررين عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، والذي استمر لمدة تجاوزت 10 أيام على الرصد الإلكتروني والميداني للمناطق في مناطق عدة متمثلة في الفصيل وسكمكم والشرية والرغيلات وغيرها من المناطق.

• لجنة الفجيرة لحصر أضرار الأمطار والسيول تعلن إيقافها استلام طلبات المتضررين.