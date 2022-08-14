"الدفاع المدني" يحذر من تجاوز السرعات المحددة وعدم ترك مسافة الأمان أثناء الأمطار

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، عدداً من إرشادات التوعية للوقاية من الحوادث بسبب حالة الطقس السيئة وانتشار الغبار وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، والتي أعدتها القيادة العامة للدفاع المدني.

وتضمن إرشادات "الدفاع المدني" الالتزام بالسرعات المحددة وخط السير أثناء القيادة، وعدم تشغيل الأضواء التحذيرية، وترك مسافة آمنة بين المركبات، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة مسّاحات الزجاج لسلامة السائقين وتجنباً لوقوع الحوادث أثناء هطول الأمطار.

ودعت إدارة الدفاع المدني إلى عدم المجازفة بقطع مجرى المياه بالسيارة، والحرص على متابعة أحوال الطقس من الجهات المعنية بالدولة، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

بدورها، دعت القيادة العامة للدفاع المدني، أفراد المجتمع، لاتباع معايير السلامة والاطلاع على الوسائل التوعوية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر التوعية بين فئات المجتمع.

ووجّهت القيادة العامة للدفاع المدني باتباع عدد من الإرشادات الوقائية بعنوان "السلامة في الأمطار"، وهي: عدم الخروج من المنزل أو المسكن إلا للضرورة القصوى، وتجنب لمس الأجسام المعدنية وعدم استخدام الهاتف أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المرتفعة، وتجنب الوقوف تحت الأشجار، وعدم السماح للأطفال باللعب في تجمعات المياه.