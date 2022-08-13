الأكل والشرب أثناء القيادة مخالفة مرورية غرامتها 800 درهم

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من سلوكيات وملهيات تشغلهم عن الطريق، أثناء قيادة المركبة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، من ذلك الأكل والشرب والتدخين، فضلاً عن وضع الماكياج بالنسبة للسيدات، إذ يعرضهم لمخالفة الانشغال بغير الطريق، وغرامتها 800 درهم وأربع نقاط.

وتسبّب الانشغال بالهاتف أثناء القيادة في وقوع حوادث مرورية عدة في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية، أسفرت عن وفاة وإصابة أشخاص، وأضرار متنوعة في المركبات، فيما تشدد مديرية المرور والدوريات من إجراءات الضبط ومخالفة عدد كبير من السائقين لانشغالهم عن القيادة سواء باستعمال الهاتف أو غيره.

وذكرت شرطة أبوظبي أن هناك صوراً عدة للانشغال بغير الطريق، من ذلك استخدام الهاتف لإرسال رسائل عبر «واتس أب» وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة عدم الانتباه إلى الطريق أثناء القيادة.

وذكرت أنه يتم تطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

وكشفت إحصاءات وتحليلات شرطة أبوظبي للحوادث المرورية التي وقعت خلال السنوات الماضية، أن معظم الحوادث المرورية التي وقعت في إمارة أبوظبي كانت بسبب الانشغال عن الطريق، وسجلت أكثر من 100 ألف مخالفة انشغال عن الطريق خلال النصف الأول من العام الجاري. ونبهت إلى أن إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة أو رسالة نصية خلال القيادة يؤدي إلى مشكلات عدة على الطريق، أهمها صرف السائق عن الانتباه، ما قد ينتج عنه الانحراف بين مسارب الطريق، وإبطاء سرعة المركبة، وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وارتكاب عدد من المخالفات والحوادث المرورية الجسيمة.

وأشارت إلى أن الدراسات المرورية أظهرت أن استخدام الهاتف أثناء القيادة يقلل من سرعة استجابة السائق لتجنب الخطر بمعدل 19%.