عصابة تستدرج ضحاياها عبر بطاقات الـ «مساج»

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، يقوم بإدارة أماكن وهمية للمساج، تُستَغل لاستدراج الضحايا الذين ‏يرغبون في الحصول على الخدمة أو جلسات العلاج الطبيعي، ويتم إغواؤهم وابتزازهم تحت السلاح الأبيض بغرض السرقة.‏

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد عمر أبوالزود، أن الإدارة تلقت بلاغاً يفيد بوجود مشتبه به من الجنسية الآسيوية‏ يقوم بتوزيع «بطاقات المساج» بمنطقة الرولة، وفي ضوء البلاغ المقدم تحركت الفرق الأمنية المختصة، وبمداهمة مقر سكن المشتبه به وتفتيشه تم العثور على عدد من الصناديق التي تحتوي على بطاقات إعلانية عن تقديم خدمة مساج، إلى جانب أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، وكشفت التحقيقات ‏عن بقية أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، حيث اعترفوا جميعاً بتفاصيل ‏أدوارهم في القضية، وتمت إحالة أفراد العصابة للجهات المختصة.‏

وحذرت شرطة الشارقة ‏أفراد المجتمع من الأساليب الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على أموالهم، داعية إلى الحذر والإبلاغ فوراً في حال رصد أي إعلانات أو ظواهر سلبية مريبة، وذلك تعزيزاً للدور المجتمعي بالمساهمة في الحماية من جرائم النصب والاحتيال.