لصان يسرقان مقطورة مواطن.. وشرطة الشارقة ضبطتهما خلال ساعتين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، رجلين سرقا مقطورة ومعدات رحلات من أمام منزل في منطقة البراشي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من صاحب المنزل يوضح من خلاله عملية السرقة.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر أبوالزود، بأن الإدارة فور انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكلت فريقاً للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناءً عليه تم تحديد مواصفات الجانيين، والتوصل إليهما في أقل من ساعتين من انتشار المقطع.

وكشف أبوالزود أن صاحب المنزل لاحظ اختفاء المقطورة ومعدات الرحلات الخاصة به من أمام منزله، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة الموجودة خارج المنزل، شاهد عملية السرقة، التي حدثت في الصباح الباكر، حيث قام بنشر مقطع الفيديو قبل أن يفتح بلاغاً رسمياً بالواقعة.

وقال إن الجهود التي قام بها رجال التحريات والمباحث الجنائية أسفرت عن تحديد هوية السارقين، وإلقاء القبض عليهما، وجارٍ التحقيق معهما، تمهيداً لإحالة الحادثة إلى النيابة العامة.

وأكد أبوالزود حرص رجال التحريات والمباحث الجنائية على الحفاظ على الأمن والأمان، بما يملكون من معرفة وخبرات أمنية عالية، أسهمت في كشف غموض الجريمة، والوصول إلى الجناة في أقل من ساعتين من انتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن رجال الشرطة في القيادة يتمتعون بالجاهزية التامة للعامل مع مختلف المواقف والبلاغات.

وطالب أفراد المجتمع بعدم نشر مقاطع الفيديو حول ما يتعرضون له من تعديات أو سرقات أو تجاوزات غير قانونية، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية، موجهاً إياهم بفتح بلاغات رسمية فور اكتشاف السرقة، مؤكداً أهمية تركيب كاميرات المراقبة في المنازل، لدورها الحاسم في الكشف عن الجرائم والسرقات.

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