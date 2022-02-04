شرطة أبوظبي تحذّر من مخالفتين تتسببان في حوادث بليغة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي من مخالفتين خطرتين يرتكبهما بعض السائقين على الطرق، تؤديان إلى وقوع حوادث وإصابات بليغة، موضحة أن هناك فئة من السائقين لا يلتزمون بخط السير الإلزامي ويقومون بانحراف مفاجئ، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، ويتم توقيع غرامة بحقهم قيمتها 1400 درهم وأربع نقاط مرورية.

وبثت شرطة أبوظبي، أخيراً، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، ضمن مبادرة «لكم التعليق» وحملة «درب السلامة» فيديو لعدد من السائقين كادوا أن يتسببوا في حوادث جسيمة بسبب عدم الالتزام بخط السير الإلزامي والانحراف المفاجئ.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الداخلية والخارجية من خلال تطبيق المادة رقم 86 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178)، «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم»، والمادة 29 وتنص على أن الانحراف المفاجئ للمركبة يستوجب غرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية.

ودعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بخط السير الإلزامي في الحالات التي يجب على السائق الالتزام بخط سير معين، موضحة أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تتسبب في حوادث وإصابات بالغة.

وذكرت أن جميع الدراسات المرورية المتخصصة أثبتت أن العنصر البشري وراء 90% من الحوادث المرورية على الطرق، ونجحت إمارة أبوظبي في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر حوادث الوفيات على الطرق خلال السنوات الماضية الـ10، إذ سجلت أقل من 150 وفاة خلال العام الماضي مقارنة بـ409 وفيات في 2009.

وبينت أهم خمسة أسباب خطرة للحوادث المرورية التي ينتج عنها وفيات على الطريق، وهي الانشغال عن الطريق، السرعة دون مراعاة ظروف الطريق، الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى.

وحثت السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور والسلامة والقيادة الآمنة على الطرق، بما يسهم في معدلات الوفيات والإصابات البليغة في أبوظبي، مؤكدة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على قائد المركبة لتجنب الحوادث وما ينتج عنها من خسائر بشرية.

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