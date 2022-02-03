شرطة أبوظبي تحذر من مخالفتين خطرتين تتسببان في حوادث بليغة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

حذرت شرطة أبوظبي من خطورة مخالفتين خطرتين يرتكبهما بعض السائقين على الطرق، مما يتسبب في وقوع حوادث وإصابات بليغة، موضحة أن هناك فئة من السائقين لا يلتزمون بخط السير الإلزامي ويقومون بالانحراف المفاجئ في الوقت ذاته، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق، ويتم توقيع غرامة بقيمة 1400 درهم و 4 نقاط مرورية.

وبثت شرطة أبوظبي، أخيرا بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" وحملة "درب السلامة" فيديو لعدد من السائقين كادوا أن يتسببوا في حوادث جسيمة بسبب عدم الالتزام بخط السير الالزامي والانحراف المفاجئ .

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الداخلية والخارجية من خلال تطبيق المادة رقم 86 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178) «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم» والمادة 29 وتنص على الانحراف المفاجئ للمركبة غرامة 1000 درهم و 4 نقاط مرورية .

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي في الحالات التي يجب على السائق الالتزام بخط سير معين موضحة أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تسبب في الحوادث والإصابات البالغة التي تسببها هذه المخالفة.

وذكرت أن جميع الدراسات المرورية المتخصصة أثبتت أن العنصر البشري سبب ما يقارب من 90 % من الحوادث المرورية على الطرق، ونجحت إمارة أبوظبي في تحقيق نتائج إيجابية في مؤشر حوادث الوفيات على الطرق خلال السنوات العشر الماضية إذ سجلت أقل من 150 وفاة خلال العام الماضي مقارنة بـ 409 وفيات في 2009.

وبينت أن أهم 5 أسباب خطرة للحوادث المرورية التي ينتج عنها وفيات على الطريق، وهي لانشغال عن الطريق، السرعة دون مراعاة ظروف الطريق، الانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان، عدم تقدير مستعملي الطريق، فضلا عن أسباب أخرى.

وحثت السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور والسلامة والقيادة الآمنة على الطرق، بما يساهم في معدلات الوفيات والاصابات البليغة في أبوظبي، مؤكدة أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على قائد المركبة لتجنب الحوادث وما ينتج عنها من خسائر بشرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news