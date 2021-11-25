تدهور شاحنة خضراوات بكورنيش الممزر في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أفادت شرطة الشارقة بأن السرعة الزائدة أدت إلى تدهور شاحنة خضراوات يقودها سائق (آسيوي - 26 عاماً) أثناء السير بشارع ميدان كورنيش الممزر في إمارة الشارقة، مشيرة إلى عدم التزام السائق بالسرعة المحددة للطريق، ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط كميات من الخضراوات على الطريق، وحدوث ازدحام مروري خانق في المنطقة.

وقال نائب مدير المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم عمر بوغانم، إن «غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 1:45، بعد ظهر أمس، يفيد بتدهور شاحنة تحمل خضراوات بميدان كورنيش الممزر، وتبيّن أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة أكبر من السرعة المقررة للطريق»، مؤكداً أن حمولة الشاحنة كانت سليمة ومطابقة للمعايير. وأوضح أن «حادث انقلاب الشاحنة أسفر عن سقوط الخضراوات على الطريق، وإصابة السائق بإصابات بسيطة، كما تم بالتنسيق مع الجهات المختصة إزالة مخلفات الحادث من الطريق، وإعادة مسار الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى».

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