1000 درهم غرامة دخول الشاحنات الأحياء السكنية في أبوظبي خلال «الذروة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شرطة أبوظبي أن دخول المركبات الثقيلة وما في حكمها إلى الأحياء السكنية أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها يُعد مخالفة مرورية غرامتها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة على الالتزام بالتصاريح المرورية الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بشروطها وتوقيت حركة سيرها، واتباع الإرشادات على مداخل الطرق في مدينة أبوظبي وضواحيها، والتقيد بأوقات الذروة المعلن عنها لحركة المركبات الثقيلة في إمارة أبوظبي المحددة في الفترتين الصباحية والمسائية في مدينة أبوظبي من 6:30 إلى التاسعة صباحاً، ومن الثالثة إلى السادسة مساء، وحددت أوقات الذروة في مدينة العين من 6:30 إلى 8:30 صباحاً، ومن الثانية إلى الرابعة عصراً.

وأكدت أن التشديد على تطبيق المخالفات على المركبات الثقيلة ورصدها ومخالفتها من خلال الأنظمة الذكية يأتي ضمن جهودها وأولوياتها الاستراتيجية في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وجعل أبوظبي عاصمة الأمن والأمان.

وأوضحت انه ووفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فإن نص المخالفة هي «مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة هي غرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية».

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