3000 درهم عقوبة عدم نظافة المركبات في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

حذّرت بلدية أبوظبي أصحاب المركبات من إهمال نظافتها على الطرق، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة المركبة المهملة تبلغ 3000 درهم، ويتم تخفيضها إلى 50% في حال سداد المخالفة قبل انقضاء شهر من إصدارها.

وشدّدت البلدية على أن نظافة المركبة تجنب المخالفة، مشيرة إلى أنه يتم حجز المركبات المهملة بمواقع ساحات الحجز في المفرق الصناعة، بجانب شركة «ديناتريد» بني ياس شرق 15 مقابل «ياس مارت».

ونفذت بلدية أبوظبي، أخيراً، حملة توعية لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي في أبوظبي وضواحيها.

واستهدفت الحملة - التي استمرت خمسة أيام - تعريف مختلف شرائح المجتمع بالآثار السلبية لظاهرة إهمال السيارات في الشوارع والساحات والمرافق العامة، وإرشادهم إلى الطرق السليمة للتعامل مع السيارات.

وذكرت أن المركبات المهملة في الشوارع والميادين وكل المناطق العامة تتلقى إنذاراً ملصقاً مدته ثلاثة أيام، وفي حال لم يتم تصحيح وضع المركبة أو تنظيفها أو نقلها، يتم تحرير مخالفة، وسحب المركبة إلى ساحة الحجز، ويمكن لمالك المركبة المحجوزة التصالح ودفع نصف قيمة المخالفة خلال 30 يوماً من إصدار المخالفة.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى أهمية الإسهام الفاعل في مواجهة كل مشوّهات المظهر العام في المدينة، ودعم جهود البلدية والمؤسسات المختصة، من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة والمظهر الحضاري الجميل.

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