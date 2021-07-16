بلدية دبا الفجيرة تغلق 24 منشأة في النصف الأول

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن اليماحي، عن إغلاق 24 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري، لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية المتبعة، ومخالفتها الاشتراطات الصحية المفروضة، مشيراً إلى أن البلدية تمكنت من مصادرة 118 ألفاً و635 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، متمثلة في مواد غذائية وتجميلية، إضافة إلى مواد محظورة.

وأفاد اليماحي بأن فرق التفتيش في البلدية كثفت حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى التنبيه بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر.

وأشار إلى أن عدد الزيارات والجولات التفتيشية بلغ 3234 جولة، منها 120 زيارة لصيدليات، و659 زيارة لصالونات رجالية ونسائية، و1102 جولة على أسواق الأسماك واللحوم والخضار، ما أسفر عن إنذار 574 محلاً، وتحرير 569 مخالفة، تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات، وعدم تقيدهم بإجراءات التباعد الجسدي، إضافة إلى عدم التزامهم بالشروط الصحية، ومنها نظافة المعدات والمكان، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وعدم وجود بطاقة صحية للعمال.

ولفت إلى أن الفرق صادرت 1.32 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، و96 ألفاً و105 كيلوغرامات من المواد التجميلية والاستهلاكية المنتهية (تجميلية، منظفات، عطور)، وغير المطابقة للشروط الصحية، إضافة إلى مصادرة 21.2 كغم من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان، التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات.

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