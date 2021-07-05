«الداخلية» تحذر: 5 أسباب رئيسة لاشتعال المركبات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

حذرت وزارة الداخلية، من إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية من حوادث حرائق المركبات، خصوصاً خلال فترة الصيف، موجهة السائقين باتخاذ خمسة احتياطات رئيسة لتجنب هذه الحوادث، منها إيقاف محرك المركبة أثناء التزود بالوقود.

وتفصيلاً، شهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية، حوادث عدة، أدت إلى احترق المركبات أثناء قيادتها، أو عقب وقوع حوادث تصادم مع مركبات، ما أدى إلى إلحاق الضرر بسائقيها.

وقال المقدم فيصل عبدالله الشحي، من القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، إن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها.

وذكر أن هناك خمسة أسباب رئيسة تؤدي إلى اشتعال حرائق السيارات، وهي حوادث التصادم والتدهور، تسرب الوقود واتصاله بأحد المصادر الحرارية، ترك الزيوت والعبوات المضغوطة بمواد سريعة الاشتعال مثل القدحات وعبوات غازية، عرضة للحرارة المرتفعة داخل المركبة، عدم الصيانة الكهربائية والميكانيكية، الارتفاع غير العادي في درجة حرارة المحرك.

وللوقاية من حرائق السيارات، نصح الشحي السائقين، بخمسة إرشادات هي: المتابعة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، تنفيذ الصيانة من قبل فني مختص، وقاية للمركبة وحماية لمستخدميها، إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، الامتناع عن التدخين وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود الاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

في سياق متصل، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، أخيراً حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2021 تحت شعار «صيف مروري آمن»، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية، وتستمر الحملة خلال الإجازة الصيفية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المروري بأهمية الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات وسلامة المكابح، للحفاظ على أمن وسلامة السائقين ومستخدمي الطّريق، لاسيما أن حرارة الصيف الشديدة تؤثر سلباً في أداء الإطارات والمركبات الأمر الذي يتطلب الالتزام بالصيانة ومواعيد الفحص، خصوصّاً قبيل انطلاق السّائقين في رحلات طويلة.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة بهدف حماية مستخدمي الطرق من الحوادث المرورية واتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية، والتأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، ومنها جاءت فكرة اختيار شعار حملة «صيف مروري آمن» والتي يتزامن مع بدء الإجازة الصيفية.

ونصحت وزارة الداخلية السائقين اتخاذ العديد من الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة والإطارات والعمل على التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، والذي لا يتجاوز ارتفاعها 60 سنتيمترا، حيث تؤدي الحمولة الزائدة على سطح المركبة إلى الإخلال بتوازنها وصعوبة السيطرة عليها.

وأكدت أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً يؤرق المسؤولين في إدارات المرور والدوريات بالدولة بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية الأخرى إضافة إلى الخسائر المادية في الأرواح والممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص لتوحيد ودعم الجهود المحلية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذا عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية وتنظيم حلقات نقاشية بشأن الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

ودعت السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.

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