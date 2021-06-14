إنذار ملاك المركبات المهملة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات في جميع مناطق جزيرة أبوظبي للحفاظ على المظهر الجمالي العام للمدينة والمحافظة على البيئة النظيفة من السيارات المهملة، وتوعية جميع أفراد وشرائح المجتمع بضرورة عدم تركها في الشوارع أو مغطاة بالأتربة.

وتضمنت الحملة رصد المركبات المهملة من قبل مفتشي البلدية، وإلصاق إنذار مدته ثلاثة أيام على السيارات المخالفة، حيث تم تحرير مخالفة للحالات التي لم تنظف المركبة أو تحركها بعد مرور ثلاثة أيام، وسحب المركبة إلى ساحة الحجز، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة المرور والدوريات ودورها الداعم لتسهيل نقل المركبات، وشركة الإمارات للمزادات ودورها في نقل المركبات إلى ساحة الحجز.

ونفذت البلدية في مدينة خليفة حملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتوعية الأهالي بعدم ترك وإهمال السيارات بشكل مخالف يضر بالمظهر العام والبيئة الصحية النظيفة، خصوصاً مع اقتراب موسم السفر والإجازات الصيفية، حيث عملت الحملة على رصد المركبات المهملة والتواصل مع أصحابها هاتفياً، بالإضافة إلى نشر العديد من منشورات التوعية عبر تطبيق «فريجنا».

كما نفذت حملة في كل من مدينة شخبوط ومدينة ربدان، والوثبة وبني ياس، بهدف توعية الأهالي بمخاطر السيارات المهملة والتوجيه بالطرق السليمة للتعامل معها، حيث تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل نصية قصيرة لتوعية سكان المدن المستهدفة، وإرسال رسائل عبر «واتس أب»، وإجراء اتصالات هاتفية لتوعية أصحاب السيارات المهملة.

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