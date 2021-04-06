نيابة دبي: توجيه تهمة الفعل الفاضح لفتيات خالفن السلوك العام للدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد انتاج مواد اباحية.

وتم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من افعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة.

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