«رافد» تسحب 19.8 ألف مركبة معطلة ومخالفة خلال عامين

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت «رافد» لحلول المركبات، بأن أسطولها تولى قطر وسحب 19 ألفاً و809 مركبات مخالفة ومتعطلة على الطرق بمناطق الشارقة المختلفة منذ انطلاق الخدمة عام 2019 بالتعاون مع الشرطة، ووضعها بشبك وساحات الحجز، من أجل تحقيق انسيابية في حركة السير.

وأوضحت «رافد» لـ«الإمارات اليوم» أنها قدمت خدمات مساعدة عدة على الطرق منذ بداية العام الجاري، تضمنت تعبئة وقود لمركبات أو تبديل بطارية أو إطارات منتهية الصلاحية، إلى جانب حزمة من الخدمات المتكاملة لأصحاب المركبات المتعطلة.

وأضافت أنها تعاملت مع جميع البلاغات، التي وردت من مفتشي بلدية الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، بخصوص قطر وسحب المركبات المتعطلة والمخالفة وفق اتفاق وقعته لسحب جميع المركبات المهملة أو المخالفة أو المعطلة في كل مناطق الشارقة.

وأكدت أن خدمة المساعدة على الطرق التي دشنتها الشركة بالتعاون مع الشركاء تهدف إلى تطوير عمليات نقل المركبات، وفق أفضل الخدمات وبجودة عالية، بما يضمن مبدأ السلامة على الطريق، وتحقيق زمن استجابة قياسي للمركبات المتعطلة والمخالفة.

وأشارت «رافد» إلى أن خدمتها على الطرق تضمنت إطلاق تطبيق ذكي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، حيث تقدم مركبات القطر «خدمة الطرق» للسيارات التي تحتاج خدمات عاجلة، مثل التزود بالوقود وتبديل إطارات وبطاريات وغيرها، كما تتيح الخدمة فرصة نقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الوكالات أو ورش التصليح أو أي جهة يرغب فيها العميل.

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