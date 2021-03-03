مصادرة 26 طن «بان» و416 ألف علبة سجائر في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية دبي حملات مكثفة على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الإمارة، للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب، وصادرت 416 ألفاً و744 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك في أحد المستودعات الواقعة بمنطقة رأس الخور، كما تمت مصادرة أكثر من 26 طناً من مادة البان المحظورة، في المستودع ذاته.

وقالت مدير إدارة الصحة والسلامة في البلدية، الدكتورة نسيم محمد رفيع، إنه تمت مصادرة منتجات التبغ من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وتم إتلاف ما تم ضبطه من مادة البان، وفق الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى مخالفة المؤسسات وفق التشريعات المعمول بها.

وأكدت بلدية دبي استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة، لرصد مخالفات الصحة البيئية، التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمع.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي، عن طريق الهاتف المجاني 800900، أو قنوات التواصل الأخرى، عبر نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد للبلدية.

- بلدية دبي تولت إتلاف البان، وفق الإجراءات المتبعة.

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