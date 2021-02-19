شرطة أبوظبي تحذّر من استخدام «الريكفري» في نقل المعدات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة استخدام حاملات المركبات (الريكفري) في نقل المعدات والآليات، إذ لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، وكونها غير مجهزة لنقل هذا النوع من المعدات، وتعرّض مستخدمي الطريق للخطر، وكذلك سلامة البنية التحتية للطرق.

ودعت مديرية المرور والدوريات أصحاب حاملات المركبات (الريكفري) إلى ضرورة الالتزام بنقل المركبات الخفيفة حسب تصنيفها، وعدم استخدام هذه الحاملات في نقل المعدات والآليات، وذلك لوجود حاملات للمعدات مجهزة ومخصصة للنقل بطريقة آمنة.

وأشارت أن حاملات المعدات تحتاج إلى تصريح لنقل المعدات ليلاً، ويمنح حسب الأعمال المكلف بها عن طريق العقود، ويكون التحرك ليلاً، والالتزام بشروط التجهيزات، وهي أن تكون مركبة النقل مجهزة بتجهيزات خاصة لنقل المعدات والآليات، وألا تتجاوز الحمولة أبعاد المركبة، وأن يكون أقصى ارتفاع مع المركبة خمسة أمتار، واستخدام مخارج الجسور واللوحات المعلقة.

وأكدت المديرية أهمية الالتزام بتنظيم وترتيب وتثبيت وربط الحمولة بطريقة آمنة، بحيث لا تكون معرّضة للسقوط أثناء التحرك بالمركبة، وألا تتعرض الحمولة من حيث اتزان المركبة وقيادتها للخطر، والالتزام بخط السير المصرح به، وعدم التجاوز، وعدم السير في حال وجود الضباب والأمطار. ولفتت إلى أنها ستكثف حملات الضبط والمخالفة استناداً لقانون السير والمرور الاتحادي.

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