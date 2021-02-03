وفاة شخصين وإصابة 10 بتصادم 3 حافلات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي شخصان وأصيب 10 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث تصادم وقع بين ثلاث حافلات على شارع الخيل في دبي، بسبب انحراف مفاجئ لقائد إحدى الحافلات عن مساره، واصطدامه بالحافلتين اللتين كانتا تسيران في مسارهما الصحيح.

وانتقل مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، يرافقه نائبه بالوكالة، المقدم محمد عبدالله خلفان، ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد المزروعي، بأن غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، تلقت بلاغاً في الساعة السادسة والنصف صباح أمس، عن وقوع حادث اصطدام بليغ بين ثلاث حافلات على شارع الخيل، وانتقلت على الفور الدوريات الشرطية المرورية إلى مكان الحادث.

وأضاف أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى انحراف حافلة عن مسربها إلى جهة اليسار، ما تسبب في اصطدامها بحافلة أخرى كانت في مسارها الصحيح، ومن شدة الاصطدام انحرفت مرة أخرى إلى جهة اليمين واصطدمت بالحافلة الثانية، ثم انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وتدهورت، ما أسفر عن وفاة الشخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وأكد المزروعي أن من أخطر السلوكيات التي حذرت شرطة دبي منها مراراً الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق، مشيراً إلى أن معظم الحوادث التي وقعت في الشوارع الخارجية كانت نتيجة مخالفات وأخطاء تسببت في إزهاق أرواح أبرياء، مناشداً الجميع الالتزام وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بقانون السير والمرور، حفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق.

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