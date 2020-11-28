مخلفات الشواء تتصدر مخالفات «البر» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن فرق التفتيش تتولى مخالفة مرتادي المناطق البرية الذين يأتون بتصرفات سلبية تعمل على تدهور البيئة، مشيرة إلى أن غالبية المخالفات سببها ترك مخلفات الأطعمة والشواء في المناطق البرية، وتحريك الصخور وتغيير ملامح المنطقة البرية، والإضرار بالنباتات المحيطة، لافتة إلى أنه تم تحرير أكثر من 120 مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي بحق أفراد غير ملتزمين بالاشتراطات البيئية للتنزه.

وقالت رئيس الهيئة، هنا سيف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القانون يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكانها، مثل إلقاء النفايات الخطرة أو دفنها أو تخزينها، أو التخلص منها بشكل يضر بالبيئة، وتلويث المناطق البرية، والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع، وتجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي، وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية، بغرض الاحتطاب».

وأوضحت أن فرق الرقابة تنفذ حملات على مدار العام لتوعية الأفراد بالحفاظ على البيئة، داعية مرتادي المناطق البرية الى معرفة كيفية التخلص من الفحم بعد الشواء، والمحافظة على نظافة المكان لتجنب المخالفات.

قائمة المخالفات والغرامات

أفادت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هنا سيف السويدي، بأن قيمة غرامة رمي المخلفات ومخلفات الشواء أو بقايا الطعام أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة 2000 درهم، وغرامة التخلص من مخلفات البناء والهدم في المناطق البرية 50 ألف درهم، وغرامة التخلص من مخلفات العمليات الفنية والإنتاجية في المناطق البرية 50 ألف درهم.

وتابعت أن غرامة الصيد الجائر وقتل أو إيذاء الكائنات البرية وتدمير التكوينات الجيولوجية تبلغ 10 آلاف درهم، وغرامة الرعي الجائر وترك الحيوانات سائبة في المناطق البرية 1000 درهم، وغرامة تجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة ذات الأهمية الوطنية والبيئية 10 آلاف درهم، وغرامة التخلص من المياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي بالمناطق البرية 50 ألف درهم.

120

مخالفة سجلتها «بيئة الشارقة» بحق رواد مناطق برية خلال شهر أكتوبر الماضي.

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