شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50% بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات، اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل حتى 15 من يناير المقبل على المخالفات المرورية المسجلة حتى تاريخ الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن القرار جاء حرصاً من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على إسعاد المواطنين والمقيمين بمناسبة الذكرى الـ49 لليوم الوطني للدولة.

وقال الكعبي إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في إدخال البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بسهولة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، الأفراد إلى اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.

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