شرطة دبي توفر نقاط إنقاذ بحرية للحالات الطارئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ في دبي، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، أمس، بعدم تلقي القسم أي بلاغات حول حالات غرق، أو حوادث بحرية، أو انحصار لمركبات في الأودية، نتيجة التقلبات الجوية، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت سقوط أمطار في بعض المناطق.

وقال النقبي إن فرق الإنقاذ جاهزة للتعامل مع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية وعلى مدار الساعة، وأنها تُسير الدوريات من أجل سرعة الاستجابة لأي حوادث في المناطق البحرية والأودية، مشيراً إلى أن شرطة دبي وفرت نقاط إنقاذ بحرية، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وحث مرتادي البحر على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي وضعتها شرطة وبلدية دبي، والمتمثلة في أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء السباحة، وتجنب التيارات البحرية في حال حدوثها وارتفاع الأمواج والالتزام بالتعليمات والاشتراطات الموجودة على الشواطئ، وإشارة رفع العلم الأحمر، الذي يعني ضرورة التوقف عن السباحة لما لذلك من خطر عليهم حال حدوث أمطار أو تقلبات في الجو.

وأكد أهمية عدم تجاوز مرتادي البحر مسافة 300 إلى 500 متر بعيداً عن الشاطئ، والخروج عن علامات حدود السباحة، لتجنب التيارات البحرية الشديدة حال حدوث تقلبات جوية، أو تعرضهم للصدم من قبل دراجات مائية أو زوارق، داعياً أصحاب المراكب إلى الاطلاع على النشرة الجوية قبل ارتياد البحر، وتحميل خدمة «أبحر بأمان» على تطبيق شرطة دبي، من أجل سرعة الاستجابة لبلاغاتهم في الحالات الطارئة.

وأشار إلى عدم تلقي أي بلاغات عن حوادث في مجاري الأودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مناشداً السائقين ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والأودية، وعدم الوجود والتخييم في مجاري السيول.

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