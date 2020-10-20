شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتوقف كلياً عند إشارة قف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة درب السلامة من مخاطر عدم الالتزام بالتوقف الكلي عند خط قف في تقاطعات الطرق.

وذكرت ان عدم التوقف الكلي عند خط قف قد يتسبب في وقوع حوادث تصادم خطيرة بسبب عدم قيام السائقين باستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق بشكل صحيح.

وحثت السائقين على ضرورة إعطاء الأولوية للمركبات التي تسير على الطرق الرئيسية وعلى المركبات القادمة من طرق غير رئيسية أو فرعية التوقف لإفساح المجال لتلك المركبات بالعبور.

وأشارت إلى أنها لن تتهاون في تطبيق القانون للسائقين غير الملتزمين بالتوقف الكلي عند خط قف وذلك من اجل سلامتهم حيث تبلغ غرامة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور 500 درهم.

جدير بالذكر ان علامة التوقف stop sign او خط قف هو عبارة عن خط متصل ابيض، حيث يجب التوقف التام عنده قبل استئناف السير عند التقاطعات وإعطاء عبور الطريق للمركبات القادمة من الاتجاه الآخر والوقوف التام عند دخول الشارع الرئيسي وعدم المرور إلى حين التأكد من خلو الطريق.

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