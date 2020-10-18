شرطة الشارقة تضبط عصابة حاولت تهريب كمية من الذهب بزجاجات عطرية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجح قسم شرطة مطار الشارقة في إحباط مخطط لتهريب 1.6 كيلوغرام من الذهب بطريقة احتيالية، تقدر قيمتها بنحو (312) ألف درهم، حيث تم ضبط الجناة أثناء محاولتهم الخروج بها عبر إحدى الرحلات الجوية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في شخصين من الجنسية الآسيوية عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار الشارقة الدولي، أثناء محاولتهما تمرير زجاجات عطرية جديدة موضوعة في صندوق توحي بأنها مواد و زيوت عطرية، ونتيجة للحس الأمني وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى الموظفين، تمكن فريق العمل بالمركز من كشف مخطط التهريب، حيث قام المهربون باستخدام "42" زجاجة عطر، بعد إفراغها بشكل كامل من المواد العطرية، واستبدالها ببودرة الذهب، وخلطها بمواد كيميائية أخرى، ليخدعوا موظفي التفتيش بأنها زجاجات عطرية، وجرى تغليفها بصورة متقنة شبيهة بالأصل لإتمام مخطط التمويه.

وعليه، تم إخطار إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، لمتابعة الحادثة وكشف أي تفاصيل أخرى مرتبطة بالعصابة، وبتشكيل فريق عمل متخصص، تبين أن طرفاً ثالثاً، ورابعاً خلف تلك الجريمة، والتخطيط لتهريب الذهب إلى خارج الدولة، وعليه تم إعداد كمين محكم، ليتم ضبط المشتبه فيهما وبالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما من قاما بشراء بودرة الذهب الخالص، الذي تم خلطه بمواد أخرى حتى يبدو كأنه سائل عطري بزجاجات عطرية، وإعطائها للمتهمين الأول والثاني، لتهريبها إلى خارج الدولة، مقابل عوائد مالية مجزية، في حال إتمام المخطط.

وأكد مدير إدارة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة، العميد يونس الهاجري، أن يقظة رجال الأمن بشرطة مطار الشارقة، وحسهم الأمني العالي حال دون إتمام مخطط تهريب الذهب، وإلقاء القبض على العصابة، لافتاً إلى أن هذه العملية تعكس المهارات التدريبية المتقدمة التي يتلقاها عناصر شرطة المطار حول كيفية مواجهة الخارجين على القانون، والحرص الشديد على تقديم أفضل ما لديهم من أداء مميز، وتغلّبهم على مختلف التحديات، والأساليب الخادعة التي تواجههم من قبل المهربين.

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