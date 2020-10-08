شباب يستعرضون بدرّاجات نارية في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، بأن الإدارة تلقت مقاطع فيديو من أحد السائقين يرصد مجموعة من الشباب يقودون درّاجات نارية وسط شارع الاتحاد عند مدخل الإمارة ويؤدون حركات استعراضية تُشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتسببوا في إرباك حركة السير والمرور على شارع الاتحاد.

وأوضح أنه تم تحديد المكان وتوقيت الواقعة من خلال مقطع الفيديو وسيتم التثبت منها عبر الكاميرات المثبتة على الطريق، كما سيتم استدعاء السائقين المخالفين للتحقق من الواقعة، وتحرير مخالفة بحق غير الملتزمين بأنظمة السير والمرور.

وأبلغ السائق أبومحمد، «الإمارات اليوم»، أنه كان برفقة أسرته قادماً من منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة باتجاه منطقة السلمة في إمارة أم القيوين، في الساعة 10:15 مساء أول من أمس، وفوجئ بمجموعة من قائدي الدراجات النارية يؤدون حركات استعراضية وسط الطريق، عبر قيادة الدرجات على إطار واحد.

وأوضح أن هؤلاء الشباب تسببوا في إرباك حركة السير والمرور، حيث لم يتمكن السائقون من تجاوز الدراجات النارية كونها تسير وسط الطريق، إضافة إلى عدم اتزان أحد قائدي الدرجات النارية أثناء قيامه بالحركات الاستعراضية إذ كادت دراجته أن تنحرف عن مسارها ويسقط وسط الطريق.

وأضاف أن زوجته كانت تجلس إلى جواره وتولت تصوير مقاطع فيديو للدراجين المخالفين بهدف المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، والتعاون مع رجال الشرطة، حيث تم إرسال الفيديو إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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