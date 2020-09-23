3 وفيات في تصادم حافلتين على طريق الشاحنات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي ثلاثة ركاب يحملون جنسيات دول آسيوية، وأصيب شخصان آخران بإصابات متوسطة، في حادث تصادم بين حافلتين كبيرة وصغيرة، على طريق الشاحنات سيح شعيب باتجاه الفاية في أبوظبي.

ووقع الحادث بسبب انشغال السائق الحافلة الصغيرة بغير الطريق، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بالحافلة الكبيرة أثناء السير على الطريق، وتدهورها وإصابة الركاب.

كما وقع حادث اصطدام حافلة مع عدد من الجمال على طريق الشاحنات باتجاه منطقة ناهل، بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، خصوصاً خلال ساعات تشكّل الضباب، لتجنب وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المقررة على الطرق في هذه الظروف.

وحذرت السائقين من الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب، حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى القيادة الآمنة أثناء الضباب.

ونبهت السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية، واستخدام ماسحات الزجاج، وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس، وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب، وهي 80 كم/‏‏‏ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بخفضها تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

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