شرطة الشارقة تحيل ملف قضية وفاة عربيين بمنطقة المدام إلى النيابة العامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة ملف قضية وفاة شخصين من الجنسية العربية إلى النيابة العامة بالشارقة، والتي أمرت بدورها بنقل الجثتين إلى مختبر الطب الشرعي بالشارقة لتحديد أسباب الوفاة.

وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة المدام صباح الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، يفيد بوجود جثتين تعودان لشخصين من الجنسية العربية يعملان بإحدى شركات الإنشاءات بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل فريق من التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع الجريمة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتبين من محضر الاستدلالات، أن الطعن كان متبادلاً بين الشخصين، نتيجة خلافات شخصية، ونتج عنه وفاتهما.

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