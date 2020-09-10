شرطة رأس الخيمة تضبط 400 درّاجة نارية وهوائية مخالفة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نفذت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، حملات لضبط الدرّاجات النارية غير المرخصة، والدراجات الهوائية المخالفة، على مدار الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن ضبط ومصادرة 400 دراجة نارية، وفق مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، الذي أوضح أن الدرّاجات النارية غير مرخصة، كما أنها تصدر أصواتاً مزعجة وضجيجاً يعكر صفو قاطني المناطق السكنية ومستخدمي الطريق كافة، وتعرض حياة سائقيها وحياة الآخرين للخطر.

وقال إن الحملة شملت كل المناطق والقرى في إمارة رأس الخيمة، بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان، بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين الأنظمة المرورية، وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق من خلال تكثيف تواجد الدوريات المرورية في الطرق لضبط كل المستهترين ممن يقودون الدراجات بطيش وتهور من دون رخص قيادة أو ترخيص دراجة، وكذلك مرور الدراجات الهوائية في الأماكن غير المرخص لها، وذلك للمساءلة القانونية وفرض سلطة القانون للحد من هذه المخالفات وتعزيز أمن الطرق بالحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق كافة. وناشد النقبي، جميع مستخدمي الدراجات النارية والهوائية باتخاذ تدابير الأمن والسلامة كافة عند القيادة المتمثلة في ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفسفورية لتسهيل رؤيتهم لسائقي المركبات.

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