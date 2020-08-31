وفاتان في حادث انفجار الغاز في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توفي شخصان في حادث بسبب تمديدات غاز في مطعم في أبوظبي، حيث كان أحدهما في الموقع، وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

وكشفت شرطة أبوظبي أنه، حسب التحقيقات الميدانية، تم تحديد أسباب الحادث، الذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز، ما تسبب في تسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية.

وأخلت شرطة أبوظبي المبنى من جميع السكان بسلامة، ويجري العمل حالياً على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الانتهاء من تأمين المبنى بشكل كامل، فيما تعاملت فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي مع الحادث الذي وقع اليوم الاثنين في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي، وأدى أيضاً الى اصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، صباح اليوم، بشأن اندلاع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي.

ونوهت شرطة أبوظبي للسائقين بأنه تم إغلاق تقاطع هزاع بن زايد (الوحدة مول) مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الداخل، وتقاطع الفلاح مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الخارج، وذلك بسبب وقوع حادث وعلى سائقي المركبات أخذ الطرق البديلة.

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