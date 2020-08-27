وفاة سائق في حادث تدهور شاحنة بالشارقة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعاملت الأجهزة المختصة في شرطة الشارقة، اليوم، مع حادث تدهور شاحنة وقع بين التقاطعين الخامس والسادس على طريق الذيد –الشارقة، أدى إلى اصطدامها بمركبتين آخرتين، ونتج عنه حالة وفاة، وإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وذكرت شرطة الشارقة، في بيان لها، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية، في تمام الساعة 1:20 من ظهر اليوم، يفيد بوقوع حادث تدهور شاحنة على شارع الذيد – الشارقة، وعليه توجهت فرق الاختصاص إلى موقع الحادث، حيث أرجعت المعاينة المبدئية وقوع الحادث إلى انفجار أحد إطارات الشاحنة، ما أفقد سائقها السيطرة عليها، وانحرافها إلى الجهة المقابلة من الشارع، والاصطدام بسيارتي نقل (بيك أب)، نتج عنه وفاة أحد سائقي المركبتين، بينما أصيب قائد الشاحنة، والمركبة الأخرى، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقامت الفرق المختصة بإزالة آثار الحادث من الطريق، وفتح كافة المسارات لتسهيل حركة السير والمرور، منعاً لوقوع حوادث أخرى.

وبدورها دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات إلى التأكد من سلامة الإطارات، وضرورة إجراء الفحص الدوري لها، مع أخذ الحيطة والحذر، والتمهل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، حيث إنها من الأسباب الرئيسة وراء أغلب الحوادث المرورية البليغة، متمنية السلامة للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news